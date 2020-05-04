RFEF согласилась с предложением провести финал Кубка Испании со зрителями - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2020 20:27Футбол

RFEF согласилась с предложением провести финал Кубка Испании со зрителями

Королевская федерация футбола Испании отреагировала на просьбу «Атлетика» и «Реала Сосьедад» провести финальный матч Кубка страны со зрителями на трибунах.

«RFEF полностью разделяет желание клубов «Атлетик» и «Реал Сосьедад» провести финал Кубка Испании, когда обстоятельства позволят сыграть его в присутствии как фанатов обеих команд, так и всех остальных болельщиков, которые захотят посетить эту встречу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Сообщается, что встреча может состояться в течение этого или следующего годов, но обязательно перед финалом Кубка-2020/21.

Отмечается, что RFEF определится с датой проведения финала после совместных консультаций с руководством обоих клубов.

UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Шалимов и Безус – Эллы-людоеды футбола России и Украины Российский главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов и украинский полузащитник «Гента» Роман Безус выдали спичи, которым позавидовала бы Эллочка-людоедка. 03.05.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Игорь Шалимов: Ну, получил Фролов комментарии от 140 человек в поддержку – это что, народ? Бышовец – о словах Шалимова: Такая категоричность имеет право на существование Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав
«Игорь, так вы еще и трус…» Россияне ответили Шалимову на «бомжей» и «дармоедов» Главный тренер футбольного «Ахмата» Игорь Шалимов оказался под шквалом критики за скандальное видео в инстаграме. Люди требуют от Рамзана Кадырова уволить 51-летнего специалиста. 04.05.2020 10:31 Футбол Сергеев Иван
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
20:27 Футбол RFEF согласилась с предложением провести финал Кубка Испании со зрителями
20:13 Футбол Герман Ткаченко: Смолов вылетел в Испанию
20:00 Футбол 4 мая Смолов вернется в Испанию
19:42 Хоккей Генменеджер «Сан-Хосе»: Мельничук доказал, что может выигрывать конкуренцию у тех, кто старше
19:30 Хоккей Алексей Мельничук: Считаю, мне будет лучше развиваться в «Сан-Хосе»
19:22 Футбол Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой
19:14 Футбол Игорь Шалимов: Ну, получил Фролов комментарии от 140 человек в поддержку – это что, народ?
18:56 Футбол Президент Ла Лиги: Надеемся снова начать играть в июне и закончить сезон летом
18:45 Хоккей Гатиятулин назначен главным тренером «Трактора»
18:29 Хоккей Голкипер Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
18:29 Футбол Сергей Анохин: Деньги у бывшей жены закончились – вымогает новые
18:11 Фигурное катание Евгений Плющенко: Наказать виновных лжецов – не вопрос принципа, это вопрос жизни
18:06 Фигурное катание Яна Рудковская: Наш сын абсолютно здоров, это трудно подвергать сомнению
18:00 Футбол Владимир Федотов: На тему полноценного контракта с Кокориным пока не разговаривали
17:46 Хроника Витольд Банька: Метод «сухой капли крови» может стать настоящей революцией в борьбе с допингом
17:31 Футбол Владимир Федотов: Главное, чтобы ситуация позволила доиграть чемпионат
17:15 Хоккей Нападающий Петерссон подписал двухлетний контракт с «Локомотивом»
16:59 Плавание Владимир Сальников: Решение о переносе ЧМ по водным видам спорта на 2022 год оправдано
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии
В Оренбуржье после Первомая зафиксировано 935 случаев заболевания коронавирусом
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика