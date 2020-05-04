RFEF согласилась с предложением провести финал Кубка Испании со зрителями Королевская федерация футбола Испании отреагировала на просьбу «Атлетика» и «Реала Сосьедад» провести финальный матч Кубка страны со зрителями на трибунах.

«RFEF полностью разделяет желание клубов «Атлетик» и «Реал Сосьедад» провести финал Кубка Испании, когда обстоятельства позволят сыграть его в присутствии как фанатов обеих команд, так и всех остальных болельщиков, которые захотят посетить эту встречу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Сообщается, что встреча может состояться в течение этого или следующего годов, но обязательно перед финалом Кубка-2020/21.

Отмечается, что RFEF определится с датой проведения финала после совместных консультаций с руководством обоих клубов.