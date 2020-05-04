Шалимов удалил себя из инстаграма

Ранее специалист удалил из личного инстаграма скандальную видеозапись, спровоцировавшую шквал критики в его адрес. А ближе к вечеру 4 мая он принял решение уничтожить весь свой аккаунт. Причиной стало нежелание читать комментарии пользователей, которые продолжают подвергать Шалимова обструкции за его высказывания от 3 мая, когда он назвал людей, ждущих помощи от государства во время пандемии, «дармоедами», которые «живут лучше бомжей».

Многие пользователи призывали уволить Шалимова из грозненского клуба, который, напомним, занимает последнее место в РПЛ-2019/20. Днем 4 мая 51-летний тренер заявил, что его высказывания были шуткой.