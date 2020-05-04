Игли Таре: Желание Милинковича-Савича будет иметь решающее значение при возможном переходе Спортивный директор «Лацио» Игли Таре ответил на вопрос о том, что произойдет, если клуб получит предложение в размере 120-130 миллионов евро за переход хавбека Сергея Милинковича-Савича.

- Желание игрока имеет решающее значение. Вообще говоря, если футболист думает, что его время истекло и хочет пойти куда-то еще, это не должно быть проблемой. Эры подходят к концу. Посмотрите, что случилось с «Наполи» в этом сезоне. Тот факт, что он пробыл в Риме пять лет, объясняется тем, что он тесно связан с городом и клубом. Когда появлялось какое-то искушение, иногда с нашей стороны, иногда с его, мы никогда не шли до конца. Тем не менее, подобные вещи должны оцениваться в конце сезона, - цитирует Таре Football Italia.

Напомним, что 25-летний серб перешел в «Лацио» из «Генка» в августе 2015 года. С тех пор полузащитник провел 194 встречи за римский клуб и записал на свой чет 36 голов и 26 результативных передач.