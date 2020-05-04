Александер Чеферин: Футбол изменится, но только на короткое время Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что до возвращения футбола люди не будут чувствовать, что ситуация в мире нормализовалась.

- Человечество победит коронавирус. Мы видели, насколько чувствителен и уязвим наш мир, если такая ситуация сумела полностью дестабилизировать его. Футбол сделан из позитивной энергии, и до его возвращения люди не будут ощущать того, что ситуация стала нормальной. Футбол изменится, но только на короткое время. Он в прошлом уже пережил войны и эпидемии. Скоро у нас будет старый добрый футбол. Мы хотели бы, чтобы он вернулся как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов, - приводит слова Чеферина Nova.rs.

Ранек президент УЕФА поделился мнением о возможности доиграть еврокубки.