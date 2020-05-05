Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон - Советский спорт
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05 мая 2020 07:51ФутболСергеев Иван

Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон

Российский нападающий Федор Смолов намерен подписать контракт с «Сельтой».

Вместе со Смоловым в клуб из Виго вернулся и другой легионер, покидавший Испанию во время пандемии, - датчанин Пионе Систо. Обоим придется пройти 14-дневный карантин.

В интервью TV Galicia россиянин признался, что его цель - остаться в «Сельте» на следующий сезон. Напомним, до конца нынешнего чемпионата Испании он выступает за галисийцев на правах аренды из «Локомотива». Срок аренды истекает 30 июня.

Зарплату Смолову платят оба клуба. При этом и в «Сельте», и в «Локо» контракты игроков на время пандемии урезали. Скорее всего, Смолова ждут санкции и за нарушение правил испанской лиги, которые запрещали ему покидать Испанию в апреле.

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