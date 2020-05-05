Дзюбу хотят видеть в нападении «Рейнджерс»

Издание Vital Rangers составило список трансферных приоритетов для «Рейджерс», главным тренером которого, напомним, работает знаменитый в недавнем прошлом полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Дзюба идет под первым номером среди игроков, способных усилить атаку 54-кратных чемпионов Шотландии. По мнению издания, «таких доминирующих в чужой штрафной форвардов в «Рейнджерс» не было со времен Дадо Пршо».
Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Дзюбе клуба «Лацио». Контракт нападающего с «Зенитом» официально истекает 30 июня 2020 года. Однако, по неофициальным данным, Дзюба уже подписал предварительный договор о продлении соглашения. В сезоне-2019/20 на его счету 15 голов и 12 передач. С 13 забитыми мячами он возглавляет список лучших бомюардиров РПЛ.
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