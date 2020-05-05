Экс-футболист «Динамо»: Кокорин по-прежнему подвижный и умный. Он этого не растерял С октября 2018 года по сентябрь 2019-го нападающий находился в тюрьме за участие в избиении трех человек в центре столицы.

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич, выступавший с Александром Кокориным за столичный клуб, назвал лучших игроков РПЛ в этом сезоне, а также подчеркнул, что российский форвард до сих пор играет на высоком уровне.

«По тем матчам, которые прошли весной в РПЛ, Кокорин и Гжегож Крыховяк из «Локомотива» стали лучшими игроками чемпионата. Никто не знает, как бы все сложилось дальше, но на данный момент это так.

По Саше видно, что он по-прежнему легкий, подвижный и умный. Он этого не растерял», – цитируют Танасиевича «Известия».

Кокорин выступает на правах аренды в «Сочи». Он принадлежит «Зениту». В текущем сезоне футболист провел четыре матча, забил три гола и отдал две голевых передачи.

Ранее форвард заявил, что получил несколько предложений от итальянских клубов.