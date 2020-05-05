Роман Орещук: Алексей Миранчук – в шорт-листе «Барселоны» Ранее сообщалось, что российский клуб не отпустил игрока в «Милан».

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что «Барселона» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

«Знаю точно, что Эрик Абидаль (спортивный директор сине-гранатовых) прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны».

Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы ему уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов – как от личных условий, так и от клубных», – цитирует Орещука «Матч ТВ».

24-летний Миранчук выступает за основной состав столичного клуба с 2013 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил девять голов и отдал пять голевых передач.