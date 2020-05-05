Директор шотландской лиги: Наши клубы будут в опасности, пока не начнем играть со зрителями

Исполнительный директор Шотландской профессиональной футбольной лиги Нил Донкастер рассказал, что даже если удастся получить разрешение на проведение матчей без зрителей, это не решит экономических проблем в местном футболе.
Проблема заключается в том, что у шотландского чемпионата нет таких выгодных телевизионных контрактов, как у АПЛ, и бюджет большинства клубов зависит от продажи билетов.
«Под вопросом само существование шотландского клубного футбола, – рассказал Донкастер в интервью The Telegraph. – Доходы от продажи билетов составляют гораздо большую часть клубных бюджетов, чем в Англии, которая выигрывает сверхприбыли от огромных телевизионных сделок. Потому-то до тех пор, пока мы не вернемся к проведению матчей с болельщиками на трибунах, шотландский футбол будет находиться в серьезной опасности.
Мы уже видели, как правительство Великобритании пообещало выделить 16 миллионов фунтов стерлингов на поддержку регбийной лиги в Англии, чтобы предотвратить ее обнищание из-за коронавируса.
Чем дольше мы не сможем играть матчи, тем более важна будет для нас финансовая поддержка государства».
Чемпионат Шотландии был приостановлен 12 марта после 30 неполных туров из 38. В турнире лидирует «Селтик», набравший 80 очков. У «Рейнджерс» – 67, однако команда Стивена Джеррарда провела на один матч меньше, чем «кельты».