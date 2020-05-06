Клуб второй бундеслиги «Эрцгебирге» отправил на всех на карантин всех футболистов и тренеров

Официальный сайт клуба второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге» из города Ауэ сообщил о том, что все футболисты и тренерский штаб отправлены на домашний карантин.
Причина в том, что во время второй сессии тестов коронавирус был обнаружен у одного из помощников главного тренера команды Дирка Шустера.
Напомним, что в Германии футбольные турниры надеются возобновить уже в нынешнем месяце (ориентировочно 15 мая). Все команды первой и второй бундеслиги проводят тесты на коронавирус, чтобы возобновить тренировки.
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