Клуб второй бундеслиги «Эрцгебирге» отправил на всех на карантин всех футболистов и тренеров У помощника главного тренера обнаружили коронавирус.

Официальный сайт клуба второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге» из города Ауэ сообщил о том, что все футболисты и тренерский штаб отправлены на домашний карантин.

Причина в том, что во время второй сессии тестов коронавирус был обнаружен у одного из помощников главного тренера команды Дирка Шустера.

Напомним, что в Германии футбольные турниры надеются возобновить уже в нынешнем месяце (ориентировочно 15 мая). Все команды первой и второй бундеслиги проводят тесты на коронавирус, чтобы возобновить тренировки.