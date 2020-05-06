Bild: «Бавария» согласовала 5-летний контракт с Сане

Немецкая Bild сообщает, что мюнхенская «Бавария» с 24-летним нападающим сборной Германии и «Манчестер Сити» Лероем Сане 5-летний контракт.
«Бавария» собиралась приобрести Сане еще прошлым летом, но в августовском матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» форвард получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Лерой вернулся в строй лишь к концу февраля, однако до паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса успел провести лишь одну встречу за резервистов «Манчестер Сити».
Если в прошлом году шла речь о трансфере за сто миллионов евро, то теперь Сане может обойтись немецкому чемпиону гораздо дешевле. По сообщениям немецкой прессы, сумма может составить от 40 до 60 млн евро.
В августе 2016 года «Манчестер Сити» заплатил за нападающего 52 миллиона евро «Шальке», клубу, в которой Лерой начал профессиональную карьеру.
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