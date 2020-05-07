Дзюба попал в Топ-25 лучших свободных агентов

Зенитовец расположился на 15-й строчке рейтинга, составленного британским изданием 90 min. А вот как выглядит полный список:

1. Давид Сильва («Ман Сити»)

2. Эдинсон Кавани («ПСЖ»)

3. Дрис Мертенс («Наполи»)

4. Оливье Жиру («Челси»)

5. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

6. Марио Гетце («Боруссия» Д)

7. Виллиан («Челси»)

8. Тома Менье («ПСЖ»)

9. Педро («Челси»)

10. Адам Лаллана («Ливерпуль»)

11. Левен Курзава («ПСЖ»)

12. Хосе Кальехон («Наполи»)

13. Дэниэл Старридж («Трабзонспор»)

14. Райан Фрэзер («Борнмут»)

15. Артем Дзюба («Зенит»)

16. Иван Стринич (без клуба)

17. Натаниэл Клайн («Ливерпуль»)

18. Джон Оби Микел («Трабзонспор»)

19. Джакомо Бонавентура («Милан»)

20. Адиль Аушиш («ПСЖ»)

21. Юнус Санкаре (без клуба)

22. Танги Куасси («ПСЖ»)

23. Роберт Мак («Коньяспор»)

24. Диафра Сако («Ренн»)

25. Том Кэрролл (без клуба)

Напомним, что в апреле сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны римского «Лацио». Контракт лидера сборной России с «Зенитом» истекает 30 июня. Несмотря на слухи о том, что питерский клуб предварительно договорился с футболистом о продлении соглашения, официальных подтверждений этой информации не было.