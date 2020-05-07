Футболист Алдонин вернул через суд более половины из украденных 48 миллионов рублей

По данным телеграм-канала Mash, бывший полузащитник сборной России и ЦСКА отсудил 21 миллион рублей, которые по подложному займу были обналичены в 2013 году с его счетов Щербаковым. Кроме того, Алдонин получит имущество предпринимателя на сумму еще в семь миллионов.

Напомним, что в общей сложности обладатель Кубка УЕФА семь лет назад потерял 48 миллионов в результате мошенничества сотрудников банка «Замоскворецкий». Главный обвиняемый - Янис Павлов - сбежал из России вместе с семьей.

Сейчас Алдонин входит в тренерский штаб московского «Торпедо».