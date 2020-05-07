Роман Широков: Хочется, чтобы Федун как можно скорее вылечился и вернулся к обычной жизни Бывший хавбек красно-белых Роман Широков пожелал владельцу «Спартака» Леониду Федуну скорейшего выздоровления.

- Скорейшего выздоровления, здоровья ему. Хочется, чтобы это (коронавирус) максимально безболезненно протекало у него, чтобы он как можно скорее вылечился и вернулся к обычной жизни, - приводит слова Широкова ТАСС.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка страны 2017 года.