Андрей Червиченко: Мы все надеемся, что для Федуна все хорошо закончится Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко надеется, что госпитализация Леонида Федуна не отразится на управлении клубом.

- На управление клубом, наверное, не повлияет, особенно при приостановке чемпионата. Мы все надеемся, что все хорошо для него закончится, и для «Спартака», и для него все будет в порядке, - приводит слова Червиченко ТАСС.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка страны 2017 года.