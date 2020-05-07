Станислав Черчесов: Никто не застрахован от коронавируса, независимо от социального статуса Главный тренер сборной России сообщил, что пожелал владельцу «Спартака» Леониду Федуну скорейшего выздоровления.

- Я списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться, встать на ноги, - цитирует Черчесова «РИА Новости».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Позже бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков пожелал владельцу красно-белых скорейшего выздоровления, а экс-президент столичного клуба Андрей Червиченко выразил надежду, что госпитализация Федуна не отразится на управлении клубом.

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка страны 2017 года.