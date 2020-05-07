Андрей Федун: Если все будет по плану, то Леонид выйдет из больницы через две недели Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата, госпитализированного с коронавирусом.

- Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Стандартное лечение - две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время, - цитирует Федуна ТАСС.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Позже бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков пожелал владельцу красно-белых скорейшего выздоровления, а экс-президент столичного клуба Андрей Червиченко выразил надежду, что госпитализация Федуна не отразится на управлении клубом.