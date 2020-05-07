Пауло Дибала: Вряд ли «Ювентус» сможет привлечь Погба, зарабатывающего 15 миллионов евро за сезон Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает маловероятным появление в туринской команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

- Я не думаю, что «Ювентус» может позволить себе привлекать игрока, зарабатывающего не менее 15 миллионов евро за сезон. Им уже приходится иметь дело с зарплатой Криштиану Роналду, и он лучший в мире с Месси. Полагаю, что существует взаимное желание найти потенциальное соглашение, но, на самом деле, я думаю, что шансы на его переход действительно малы, - цитирует Дибалу Goal.com.

Ранее сообщалось, что в условиях кризиса, связанного с пандемией, «Ювентус» вряд ли сможет позволить покупку 27-летнего французского полузащитника, чья стоимость оценивается порталом transfermarkt в 80 миллионов евро.

Одновременно с этим стало известно, что полузащитники «Ювентуса» Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Адриан Рабьо, Аарон Рэмси или защитник Алекс Сандро летом могут отправиться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Поля Погба.