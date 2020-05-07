Иван Ракитич: На данный момент я очень счастлив в «Барселоне» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 20:45ФутболЕфимов Андрей

Иван Ракитич: На данный момент я очень счастлив в «Барселоне»

Хорватский полузащитник Иван Ракитич посмеялся над последними слухами о своем будущем в «Барселоне», отметив, что не намерен покидать каталонскую команду.

- У меня все еще есть контракт. Когда я подписываю соглашение, я всегда намерен его выполнить до конца. И если это не может произойти по какой-либо причине в «Барселоне», тогда мы сядем вместе и поговорим об этом, но на данный момент я очень счастлив здесь, и думаю совсем о других вещах, - приводит слова Ракитича Goal.com со ссылкой на Sky Deutschland.

Ранее сообщалось, что у Ракитича есть предложения от «Тоттенхэма», «Атлетико», «Ювентуса», «Наполи» и «Севильи».

Напомним, что за шесть лет 32-летний хавбек провел за каталонскую команду 299 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 41 голевую передачу. Действующий контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки Forbes включил Панарина, Медведева и Косторную в список самых перспективных россиян
«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20. 06.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
…И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав
И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд Анонимный опрос игроков КХЛ на тему «Тренер, у которого хотелось бы играть» выявил безоговорочного победителя – Олега Знарка, ныне возглавляющего «Спартак». Обозреватель «Советского спорта» развил тему. 07.05.2020 11:26 Хоккей Домрачев Владислав
Он унизил Канаду так, как это не удалось ни Третьяку, ни Гашеку, и покорил Эверест и Пик Коммунизма Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть IV. 05.05.2020 23:00 Хоккей Славин Виталий
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Новости
21:58 Футбол «Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона
21:32 Футбол В «Ювентус» вернулись все игроки кроме Игуаина и Рабьо
21:16 Футбол Хорхе Игуаин: Гонсало не может сейчас вернуться в «Ривер Плейт»
21:00 Футбол Леандро Паредес: Я спокоен, Неймар останется в «ПСЖ»
20:45 Футбол Иван Ракитич: На данный момент я очень счастлив в «Барселоне»
20:30 Футбол Пауло Дибала: Вряд ли «Ювентус» сможет привлечь Погба, зарабатывающего 15 миллионов евро за сезон
20:16 Фигурное катание Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой
20:05 Хоккей Алексей Жамнов: Со спортивной точки зрения КХЛ приняла самый оптимальный вариант
19:51 Хоккей Источник: Ларионов сменит Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России
19:48 Биатлон Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками
19:36 Фигурное катание Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам
19:30 Футбол Юрий Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно
19:16 Футбол Александер Чеферин: Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол в нашу жизнь
19:02 Футбол Андрей Федун: Если все будет по плану, то Леонид выйдет из больницы через две недели
18:43 Фигурное катание Инна Гончаренко: В фигурном катании родители подвержены звездной болезни своих детей
18:25 Лыжный спорт FIS получила от WADA первоначальную информацию по российским спортсменам
18:08 Футбол Станислав Черчесов: Никто не застрахован от коронавируса, независимо от социального статуса
17:55 Футбол У двух сотрудников «Локомотива» диагностирована коронавирусная инфекция
17:40 Бокс Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачном бою
17:24 Футбол Сергей Прядкин: Уверен, что Федун переборет эту болезнь
Americans simulated a thermonuclear strike on Moscow
«Помощи нам ждать неоткуда»: как жители Башкирии переживают период безработицы
Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Ростовской области заполнен на 10%
В Хабаровском крае за сутки выявлен коронавирус у 43-х человек
В общежитии в Старом Осколе жили больные COVID-19 и здоровые работники «Черкизово»
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика