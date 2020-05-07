Иван Ракитич: На данный момент я очень счастлив в «Барселоне»

- У меня все еще есть контракт. Когда я подписываю соглашение, я всегда намерен его выполнить до конца. И если это не может произойти по какой-либо причине в «Барселоне», тогда мы сядем вместе и поговорим об этом, но на данный момент я очень счастлив здесь, и думаю совсем о других вещах, - приводит слова Ракитича Goal.com со ссылкой на Sky Deutschland.
Ранее сообщалось, что у Ракитича есть предложения от «Тоттенхэма», «Атлетико», «Ювентуса», «Наполи» и «Севильи».
Напомним, что за шесть лет 32-летний хавбек провел за каталонскую команду 299 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 41 голевую передачу. Действующий контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.
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