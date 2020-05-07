Леандро Паредес: Я спокоен, Неймар останется в «ПСЖ» - Советский спорт
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07 мая 2020 21:00Футбол

Леандро Паредес: Я спокоен, Неймар останется в «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес сообщил, что бразильский нападающий Неймар останется в клубе на следующий сезон.

- Он постоянно звони мне, мы много разговариваем. Я спокоен, он останется с нами, - цитирует Паредеса Goal.com со ссылкой на Fox Argentina.

Ранее сообщалось, что Неймар принял решение вернуться в «Барселону» и ради этого готов пойти на серьезное понижение зарплаты.

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