Леандро Паредес: Я спокоен, Неймар останется в «ПСЖ» Хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес сообщил, что бразильский нападающий Неймар останется в клубе на следующий сезон.

- Он постоянно звони мне, мы много разговариваем. Я спокоен, он останется с нами, - цитирует Паредеса Goal.com со ссылкой на Fox Argentina.

Ранее сообщалось, что Неймар принял решение вернуться в «Барселону» и ради этого готов пойти на серьезное понижение зарплаты.