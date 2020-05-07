«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона «Спартак» поздравил немецкий «Эрцгебирге», выступающий во второй бундеслиге, со скорым возобновлением чемпионата.

«Мы рады за наших друзей из «Эрцгебирге», что их сезон возобновляется в следующую субботу. Наслаждайтесь игрой, парни, и оставайтесь в безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в «твиттер».

Ранее президент DFL Кристиан Зайферт на специальной пресс-конференции заявил о том, что чемпионат Германии по футболу будет возобновлен 16 мая.

Напомним, что в ноябре 2019 года «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», который в 2017 году возглавлял нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Отметим, что «Эрцгебирге» на момент приостановки сезона занимал восьмую строчку в турнирной таблице, набрав после 25 туров чемпионата 34 очка.