«Футбол вернулся». «Барселона» показала первую тренировку после долгой паузы (видео) Соответствующий ролик был опубликован в официальном YouTube-канале клуба.

Сегодня, 8 мая футболисты «Барселоны» начали подготовку к возобновлению сезона.

«Футбол вернулся», – подписала видео пресс-служба каталонцев.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновят в июне этого года.

Напомним, сезон примеры был прерван из-за пандемии коронавируса. На этой неделе Федерация футбола страны разрешила клубам начать тренировки.