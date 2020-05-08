Форвард «Реала» Йович сломал ногу Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать игрока этим летом.

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о травме сербского форварда Луки Йовича.

Как информирует официальный сайт «сливочных», во время планового осмотра у футболиста обнаружили перелом пяточной кости правой стопы. О деталях случившегося не уточняется.

Напомним, 22-летний нападающий перешел в «Реал» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил два гола и отдал два голевых паса.