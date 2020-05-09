Агент Мельгарехо: Ведем диалог со многими клубами В текущем сезоне 29-летний парагваец отыграл 18 матчей и забил один гол.

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, подтвердил скорый переход футболиста в другую команду.

«Сейчас мы ведем диалог со многими клубами. «Спартак» – очень большой клуб. И мы с Лоренсо счастливы, что он отыграл в нем 4,5 года. Я могу сказать только большое спасибо клубу и его фанатам», – цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2015 года. За это время он провел за команду 116 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.