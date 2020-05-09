Роман Нойштедтер: Не жалею, что остался в Москве. Есть люди, которым намного сложнее Ранее стало известно, что чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о своем состоянии, отметив, что скучает по родным.

«Я не виделся с семьей больше шести недель. Мы много общаемся по Skype, но этого не хватает. Не могу дождаться, когда смогу приехать к жене с ребенком. Хочу обнять их. Не буду скрывать, что порой мне бывает очень грустно.

Впрочем, я не жалею, что остался в Москве. Не буду жаловаться. Есть люди, которым намного сложнее», – цитирует игрока немецкое издание Bild.

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний Нойштедтер отыграл 14 матчей и отдал один голевой пас.