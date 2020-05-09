Сын Кокорина прочел стихотворение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне (видео) - Советский спорт
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09 мая 2020 14:59ФутболГичунцев Артур

Сын Кокорина прочел стихотворение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне (видео)

Соответствующий ролик выложила жена футболиста Дарья Валитова.

Майкл Кокорин, сын нападающего «Сочи» Александра Кокорина, прочел стихотворение в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Ранее сообщалось, что Кокорин может перебраться в чемпионат Италии. Им активно интересуются «Лацио» и «Рома».

Добавим, что игрок принадлежит «Зениту». Его контракт с питерцами истекает по окончании сезона.

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