Владимир Абрамов: Дзюба для «Зенита» создал все, он два года для клуба – светоч Агент Владимир Абрамов считает, что «Зениту» необходимо переподписать соглашение с нападающим команды Артемом Дзюбой.

- Дзюба для «Зенита» создал все, он два года для клуба – светоч. Как-то он заболел и не играл – «Зенит» стал серенькой мышкой.Все фанаты «Зенита» приходят болеть за него. Вот это должно быть отражено в контракте Дзюбы, - приводит слова Абрамова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, Дзюба провел за «Зенит» 28 встреч во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 11 результативных передач.

Накануне стало известно, что Дзюбу включили в список 25 сильнейших футболистов с истекающими летом контрактами.Зенитовец расположился на 15-й строчке рейтинга, составленного британским изданием 90 min.