Владимир Абрамов: Дзюба для «Зенита» создал все, он два года для клуба – светоч

- Дзюба для «Зенита» создал все, он два года для клуба – светоч. Как-то он заболел и не играл – «Зенит» стал серенькой мышкой.Все фанаты «Зенита» приходят болеть за него. Вот это должно быть отражено в контракте Дзюбы, - приводит слова Абрамова «Спорт день за днем».
В нынешнем сезоне, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, Дзюба провел за «Зенит» 28 встреч во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 11 результативных передач.
Накануне стало известно, что Дзюбу включили в список 25 сильнейших футболистов с истекающими летом контрактами.Зенитовец расположился на 15-й строчке рейтинга, составленного британским изданием 90 min.
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