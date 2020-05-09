«Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником «Арсенала» «Ливерпуль» надеется подписать защитника «Арсенала» Букайо Сака в условиях неопределенности, связанной с его будущим в лондонской команде.

По информации Football Insider, «Арсенал», тем не менее, готов ответить отказом на любое предложение о переходе 18-летнего игрока обороны, который на данный момент отказывается подписать новое соглашение.

Отмечается, что «Арсенал» работает над тем, чтобы заключить с Сака новый пятилетний контракт, который заменит его текущее соглашение, срок действия которого истекает в следующем году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этим летом защитника «Наполи» Калиду Кулибали и нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.