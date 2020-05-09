Фелипе Мело: Возможно Кьеллини бесит, что он ничего не выиграл на международном уровне Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело отреагировал на критику со стороны защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

- Прежде всего, было бы интересно узнать эпизоды, на которые он ссылается. В любом случае, для меня нет проблем, чтобы ему ответить с ответом для него. Когда я был в Турине, я никогда не проявлял неуважения к партнерам по команде, персоналу и «Ювентусу» в целом. Возможно, «этот защитник» все еще злится на меня, потому что, когда я отправился в «Галатасарай», мы выбили его «Ювентус» из Лиги чемпионов?

Или, может быть, потому что мы победили Италию со счетом 3:0 на Кубке конфедераций 2009 года, который затем и выиграли. Возможно это его бесит, так как он сам ничего не выиграл на международном уровне. Считаю, что писать о некоторых вещах непрофессионально. Это неуважение. Но я остановлюсь на этом и больше ничего не добавляю, отдельные моменты должны оставаться в раздевалках, - приводит слова Мело La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Кьеллини в своей будущей книге «Я - Джорджо» охарактеризовал Мело как «худшего из худших». «Фелипе Мело был еще хуже Балотелли: худший из худших. С ним всегда возникали ссоры. Я тогда сразу сказал руководству, что это один из худших переходов» - написал Кьеллини в своей автобиографии, которая оказалась в распоряжении итальянского издания.