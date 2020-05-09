«Торпедо-БелАЗ» на выезде не смогло обыграть «Славию-Мозырь» Футболисты «Славии-Мозырь» не смогли обыграть «Торпедо-БелАЗ» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Белоруссии.

Встреча прошла на стадионе «Юность» в Мозыре и завершилась вничью – 0:0.

После этой встречи «Славия-Мозырь» набрала 11 очков и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Торпедо-БелАЗ» с 15 очками занимает второе место.

В следующем туре Славия-Мозырь» сыграет в гостях с солигорским «Шахтером», а «Торпедо-БелАЗ» на своем поле примет ФК «Городея».