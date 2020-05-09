Исполком РФС обсудит ситуацию в футболе в связи с пандемией

Как сообщает пресс-служба организации, на повестке дня в частности будет обсуждаться ситуация в российском футболе, связанная с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
Ранее президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал версию возобновлением сезона 21 июня наиболее оптимальным вариантом.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта. После 22 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий на девять очков «Локомотив» и «Краснодар».
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