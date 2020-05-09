Дибала приступил к тренировкам с командой Нападающий Пауло Дибала сегодня вернулся к тренировкам с «Ювентусом».

Как сообщает Football Italia, Дибала неоднократно получал положительный результат тестов на коронавирус, пока ему не дали на этой неделе полноценного разрешение вернуться к тренировкам спустя полтора месяца после заражения.

Напомним, что согласно медицинскому протоколу, все игроки и персонал серии А должны пройти комплексное тестирование, прежде чем смогут вернуться к тренировкам с командой.