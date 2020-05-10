Антонио Кассано: Я точно знаю, что Икарди больше не будет играть за «Интер» Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди больше никогда не оденет футболку миланского клуба.

- Я точно знаю, что Икарди не останется в «Интере». Он больше не будет носить эту футболку, даже если вернется из аренды в «ПСЖ». По моему мнению, «Интер» потребует от «ПСЖ» 70 миллионов евро за Икарди. Его стоимость остается неизменной, даже несмотря на коронавирус, и я не знаю, кто сможет позволить себе делать подобные инвестиции. Но Икарди, конечно, больше не будет играть за «Интер», - приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба намерено обсудить с представителями «Интера» возможность продлить аренду аргентинца на следующий сезон, либо сократить стоимость его полноценного трансфера до 50 миллионов евро.