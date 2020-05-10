БАТЭ выиграл сверхрезультативный матч против «Смолевичей» и вышел в лидеры чемпионата

Матч восьмого тура чемпионата Белоруссии «Смолевичи» – БАТЭ завершился со счетом 3:5.
Форвард хозяев Евгений Барсуков открыл счет уже на первой минуте, но к перерыву бывший чемпион вел 3:1. В первом тайме в составе борисовской команды отличились Максим Скавыш (13-я минута), Игорь Стасевич (15) и Дмитрий Бага (36).
К середине второго тайма «Смолевичи» отыгрались. На 55-й минуте Дмитрий Щегрикович забил головой, а на 63-й ивуарийский форвард Жан-Морель По поразил цель дальним ударом. Тем не менее, БАТЭ одержал победу, поскольку в концовке сербский нападающий Неманья Милич оформил дубль (80 и 90+3).
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