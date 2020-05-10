Йович больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за перелома, полученного на домашней тренировке Сербский нападающий «Реала» переусердствовал с интенсивностью.

Твиттер испанской радиостанции Onda Cero сообщил подробности состояния здоровья сербского нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича.

Из-за перелома пяточной кости правой стопы футболист пропустит как минимум три ближайших месяца и не сможет принять участия в матчах Королевского клуба, если сезон-2019/20 будет возобновлен.

Во время паузы в соревнованиях Йович тренировался самостоятельно у себя дома в Белграде по плану, составленному тренерским штабом «Реала».

В июле прошлого «Реал» заплатил за сербского нападающего 60 миллионов евро франкфуртскому «Айнтрахту». В 24 матчах за мадридский клуб с учетом всех турниров 22-летний Йович забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.