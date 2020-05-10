«Динамо-Брест» обыграло минское «Динамо» В чемпионате Белоруссии завершился восьмой тур.

В белорусской высшей лиге матч «Динамо-Брест» – «Динамо» (Минск) закончился со счетом 2:1.

На пятой минуте хорватский защитник столичной команды Карло Бручич направил мяч в свои ворота, но на 24-й бельгийский бразилец Данило восстановил равновесие. Победу действующему чемпиону Белоруссии принес точный удар головой Дениса Лаптева на 51-й.

«Динамо-Брест» с 13 очками занимает 6-е место. У лидеров турнира БАТЭ и «Слуцка» по 16 очков.

Минское «Динамо», имея 9 очков, находится на 13-й строчке. После отставки Сергея Гуренко с командой работает бывший тренер московского «Локомотива», «Кубани» и «Ростова» Леонид Кучук.

16 мая «Динамо-Брест» сыграет в гостях с «Энергетиком-БГУ». 17 мая минское «Динамо» примет «Ислочь».