У нападающего «Локомотива» Джорджевича родился сын Московский клуб поздравил черногорца и его супругу Йовану.

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Черногории Лука Джорджевич стал отцом.

Официальный твиттер железнодорожников поздравил 25-летнего футболиста и его супругу Йовану с рождением сына.

«Лука Джорджевич стал папой! Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!» – сказано в сообщении «Локомотива».

Джорджевич и его супруга остались в Москве во время вынужденной паузы в соревнованиях из-за позднего срока беременности.

Лука Джорджевич стал папой! 👶



Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея! ❤️💚#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/LjLcgPReK0 — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 10, 2020

В августе прошлого года «Локомотив» заплатил за Джорджевича «Зениту» 2,5 млн евро, однако на данный момент 25-летний черногорский нападающийт сыграл лишь 6 матчей за железнодорожников (4 в РПЛ), не забив ни одного мяча. 18 октября в выездном матче 13-го тура чемпионата против «Ахмата» Лука получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена.