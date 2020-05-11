СМИ: «Атлетико» и «Ливерпуль» могут обменяться игроками

Хавбек мадридского «Атлетико» Тома Парти решил перебраться в чемпионат Англии.
Ранее его отец сообщил, что игрок ведет переговоры с лондонским «Арсеналом».
Согласно источнику, в стане испанского клуба не уверены, что «канониры» заплатят за футболиста 50 млн евро, поэтому хотят обменять его на хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена.
В текущем сезоне 26-летний Парти провел 35 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Что касается англичанина, то на его счету 34 матча, семь голов и один голевой пас.
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