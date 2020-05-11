Андрей Федун: Вроде с братом все нормально, идет на поправку, теперь слово медицине Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата, госпитализированного с коронавирусом.

- Вроде с братом все нормально. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине, - приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, что 7 мая пресс-служба «Спартака» сообщила, что у 64-летнего председателя правления клуба Леонида Федуна была диагностирована коронавирусная инфекция, и он находится на лечении в больнице.

Позже бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков пожелал владельцу красно-белых скорейшего выздоровления, а экс-президент столичного клуба Андрей Червиченко выразил надежду, что госпитализация Федуна не отразится на управлении клубом.