Агент Озила исключил продление контракта с «Арсеналом» Его соглашение в силе до 2021 года.

Эркут Согут, агент, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал о планах футболиста.

«Его контракт действует еще один год. В этом вопросе никаких изменений. Что будет дальше? Время покажет. Месут примет решение, посоветовавшись со своей семьей.

«Фенербахче»? Я не имею права говорить об этом из-за принципа конфиденциальности», – приводит слова Согута Fanatik.

Напомним, 31-летний немец выступает за «канониров» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал три голевых передачи.

Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».