Агент Озила исключил продление контракта с «Арсеналом»

Эркут Согут, агент, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал о планах футболиста.
«Его контракт действует еще один год. В этом вопросе никаких изменений. Что будет дальше? Время покажет. Месут примет решение, посоветовавшись со своей семьей.
«Фенербахче»? Я не имею права говорить об этом из-за принципа конфиденциальности», – приводит слова Согута Fanatik.
Напомним, 31-летний немец выступает за «канониров» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал три голевых передачи.
Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».
В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.05.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» отказались от футболистов на четверть миллиарда евро Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставляет суперклубы меньше тратить и рассчитывать на обмен «живым товаром». Представляем очередной обзор трансферных слухов. 12.05.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем Брагин для кахаэловцев, Ларионов для энхаэловцев. Почему сборную нужно отдать дуэту тренеров Хоккейный сезон оборвала эпидемия коронавируса, отменив ЧМ в Швейцарии. Следующее чемпионат станет последним крупным турниром перед ОИ-2022. 11.05.2020 09:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:30 ММА Григорьевская Юлия Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев