Вратарь Фролов, называвший россиян рабами: Клуб пока не оштрафовал меня на 1,4 млн рублей

«После моих слов действительно состоялся эмоциональный разговор с руководством клуба о возможном штрафе, - признался 32-летний голкипер порталу Metaratings. - Сумма в прессе называлась плюс-минус правильная. Но пока никакого распоряжения не было. Посмотрим, что будет завтра».
Напомним, ранее главный футбольный видеоблогер России Евгений Савин заявил о том, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за резкие высказывания о действиях федеральных и региональных властей во время пандемии. В апреле вратарь, в числе прочего, сравнил государственный строй России с крепостным правом, а россиян - с рабами. Самарский клуб сразу же заявил, что мнение Фролова не совпадает с позицией «Крыльев Советов», и пригрозил футболисту дисциплинарными санкциями.
Слухи о возможном расторжении контракта с вратарем не подтвердились. По сообщениям СМИ, «Крылья» не хотят давать конфликту ход во избежание резонанса.
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