Мартин Якубко: Раньше в РПЛ играли более сильные футболисты Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением об уровне российской премьер-лиги.

- Я не хочу быть тем, кто будет критиковать российский футбол. По моему мнению, нельзя сказать, что уровень упал очень сильно. Это не так. Но раньше играли более сильные футболисты. Наверное, это связано с тем, что у многих клубов финансовые проблемы. Чтобы затащить сильного игрока в РПЛ, ему нужно дать хорошие деньги, - приводят слова Якубко «Известия».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что ситуация коронавирусом существенно повлияет на суммы трансферов и зарплаты футболистов. Также Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля, однако позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая.