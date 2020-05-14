«Бавария» и «Манчестер Сити» не могут согласовать трансфер Сане Ранее сообщалось, что чемпион Германии уже договорился с агентом игрока.

Мюнхенская «Бавария» продолжает переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Лероя Сане.

По информации Kicker, чемпион Германии предложил за футболиста 40 млн евро. Эта сумма не устраивает «горожан». Они хотят выручить с продажи хавбека не менее 50 млн евро.

Напомним, «Бавария» пыталась заполучить Сане летом 2019 года, однако, трансфер сорвался из-за тяжелой травмы игрока. Он выбыл на полгода из-за травмы колена и остался в команде.