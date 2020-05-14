СМИ: «Трабзонспор» проявляет интерес к Мельгарехо - Советский спорт
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14 мая 2020 14:47ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Трабзонспор» проявляет интерес к Мельгарехо

Об этом сообщает Fotomac.

Хавбек московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может перебраться в чемпионат Турции.

Согласно источнику, «Трабзонспор» планирует усилить центральную линию и рассматривает вариант с его трансфером.

Ранее 29-летний парагваец заявил, что покинет команду по окончании сезона. Его контракт истекает этим летом, поэтому он может оказаться в другом клубе абсолютно бесплатно.

Напомним, Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2015 года. За это время он провел за команду 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

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