СМИ: «Трабзонспор» проявляет интерес к Мельгарехо Об этом сообщает Fotomac.

Хавбек московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может перебраться в чемпионат Турции.

Согласно источнику, «Трабзонспор» планирует усилить центральную линию и рассматривает вариант с его трансфером.

Ранее 29-летний парагваец заявил, что покинет команду по окончании сезона. Его контракт истекает этим летом, поэтому он может оказаться в другом клубе абсолютно бесплатно.

Напомним, Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2015 года. За это время он провел за команду 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.