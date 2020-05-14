«Спасибо за эти два года». Крыховяк попрощался с Семиным Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным, который 31 мая покинет свой пост в связи с истечением срока контракта.

«Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года, и удачи в будущем», - подписал польский полузащитник совместную со специалистом фотографию, опубликованную в «инстаграме».

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности серб сменит Семина.

Напомним, что на момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.