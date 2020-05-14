Гилерме поблагодарил Семина за то, что он сделал для «Локомотива» и его болельщиков - Советский спорт
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14 мая 2020 22:31Футбол

Гилерме поблагодарил Семина за то, что он сделал для «Локомотива» и его болельщиков

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным, который 31 мая покинет свой пост в связи с истечением срока контракта.

«Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс своей жизни и за то, что он сделал для «Локо» и всех болельщиков. Спасибо Юрий Палыч, для меня вы больше чем тренер. Удачи во всем и до встречи!», - написал Гилерме в своем «инстаграме».

В четверг, 14 мая, стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял единогласное решение не продлевать контракт с Семиным. С 1 июня столичную команду возглавит Николич.

Напомним, что Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 гг., с 1992 по 2005 гг. и с 2009 по 2010 гг. За это время 73-летний специалист выиграл с московской командой три чемпионства (2002, 2004, 2017/18), шесть Кубков России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19), три Суперкубка страны (2003, 2005, 2019).

На момент приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

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Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

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