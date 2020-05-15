«Ювентус» готов отправить Дибалу в «ПСЖ» ради трансфера Неймара

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «ПСЖ» Неймара.
Согласно источнику, чемпион Италии вышел на связь с руководством французского клуба и предложил услуги аргентинского форварда Пауло Дибалы.
При этом уточняется, что «старая синьора» не готова предложить ему такую же зарплату, как «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что 28-летний Неймар хочет вернуться этим летом в «Барселону».
В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег «Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия Четыре увольнения, отказ саудитам, похвала Линекера. Резюме преемника Семина в «Локо» Рассказываем о 40-летнем Марко Николиче, который с 1 июня вступит в должность главного тренера «Локомотива». 14.05.2020 21:00 Футбол Сергеев Иван Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Депутат Госдумы ставит в пример НХЛ, но предлагает государству финансировать профессионалов КХЛ Хоккейный обозреватель «Советского спорта» вновь призывает государство отказаться от финансирования профессионального спорта. 14.05.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова? Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко. 10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Что ждет хоккеиста Морозова? Он насмерть сбил велосипедиста Нападающий «Северстали» Егор Морозов на своем BMW совершил наезд на 55-летнего велосипедиста на одной из улиц в Тольятти. Пострадавший скончался. 13.05.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав