«Ювентус» готов отправить Дибалу в «ПСЖ» ради трансфера Неймара Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «ПСЖ» Неймара.

Согласно источнику, чемпион Италии вышел на связь с руководством французского клуба и предложил услуги аргентинского форварда Пауло Дибалы.

При этом уточняется, что «старая синьора» не готова предложить ему такую же зарплату, как «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 28-летний Неймар хочет вернуться этим летом в «Барселону».

В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.