«Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии

Официальный сайт бельгийской профессиональной футбольной лиги сообщил о том, что сегодня на генеральной ассамблеи организации было подтверждено решение досрочно завершить футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.
Турнирная таблица после 29 туров была признана итоговой, а «Брюгге» был официально объявлен чемпионом Бельгии.
В квалификации Лиги чемпионов следующего сезона выступит «Гент». Право сыграть в Лиге Европы получили «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард». «Васланд-Беверен» вылетит во второй дивизион.
После 29 туров «Брюгге» лидировал в чемпионате, опережая «Гент» на 15 очков. После 30 матчей 6 лучших команд первого этапа должны были определить чемпиона и участников в еврокубков, сыграв еще 10 туров.
«Брюгге» стал чемпионом в 17-й раз в истории. Прошлый раз сине-черные становились лучшими в стране в 2018 году. В Бельгии больше чемпионских титулов только у брюссельского «Андерлехта» – 34.
Также стоит добавить, что «Стандарду» еще нужно подтвердить профессиональный статус, чтобы выступить в еврокубках. В апреле Королевская бельгийская футбольная ассоциация лишила клуб из Льежа профессиональной лицензии из-за долгов, после чего «Стандард» обратился в суд.
Помимо Бельгии футбольный сезон был завершен досрочно во Франции и Нидерландах, однако в Голландии чемпионский титул остался неразыгранным.
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