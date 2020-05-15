«Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии Сезон доигрывать не будут.

Официальный сайт бельгийской профессиональной футбольной лиги сообщил о том, что сегодня на генеральной ассамблеи организации было подтверждено решение досрочно завершить футбольный сезон из-за пандемии коронавируса.

Турнирная таблица после 29 туров была признана итоговой, а «Брюгге» был официально объявлен чемпионом Бельгии.

В квалификации Лиги чемпионов следующего сезона выступит «Гент». Право сыграть в Лиге Европы получили «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард». «Васланд-Беверен» вылетит во второй дивизион.

После 29 туров «Брюгге» лидировал в чемпионате, опережая «Гент» на 15 очков. После 30 матчей 6 лучших команд первого этапа должны были определить чемпиона и участников в еврокубков, сыграв еще 10 туров.

«Брюгге» стал чемпионом в 17-й раз в истории. Прошлый раз сине-черные становились лучшими в стране в 2018 году. В Бельгии больше чемпионских титулов только у брюссельского «Андерлехта» – 34.

Также стоит добавить, что «Стандарду» еще нужно подтвердить профессиональный статус, чтобы выступить в еврокубках. В апреле Королевская бельгийская футбольная ассоциация лишила клуб из Льежа профессиональной лицензии из-за долгов, после чего «Стандард» обратился в суд.

Помимо Бельгии футбольный сезон был завершен досрочно во Франции и Нидерландах, однако в Голландии чемпионский титул остался неразыгранным.