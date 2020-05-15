Bild: Игрок «Вердера», отправленный на карантин – это Писарро

Сегодня «Вердер» официально объявил том, что один из футболистов команды отправлен на двухнедельный карантин после контакта с зараженным коронавирусом.
В клубе предпочли не раскрывать имя игрока, однако газета Bild сообщает, что речь идет о 41-летнем перуанском нападающем Клаудио Писарро.
По информации журналистов, в понедельник жена футболиста Карла и трое их детей сдали анализы на COVID-19, по результатам которых была обнаружена инфекции у дочери Писарро Антонеллы. Тесты, которые сдавал Клаудио, оказались отрицательными, однако его все равно отправили на двухнедельный карантин.
На субботу 16 мая назначен рестарт чемпионата Германии. В понедельник 18 мая «Вердер» должен сыграть дома с леверкузенским «Байером».
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