«Лейпциг» на своем поле не смог обыграть «Фрайбург» Футболисты «Фрайбурга» сыграли вничью с «Лейпцигом» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на «Ред Булл-Арене» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Мануэль Гульде (34-я минута), у хозяев поля отличился Юссуф Поульсен (77).

После этой игры «Фрайбург» набрал 37 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги, а «Лейпциг» с 51 очком расположился на третьем месте.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Майнца», а «Фрайбург» на своем поле примет «Вердер».

Добавим, что в параллельном матче 26-го тура «Герта» в гостях разгромила «Хоффенхайм» со счетом 3:0.